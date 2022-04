Hamlet z północy. Czym zachwycił nas "Wiking" w reż. Roberta Eggersa?

Podobnie, jak u Shakespeare’a, mamy w tej historii dobrego, szanowanego króla (Ethan Hawke), który umiera z rąk swojego nikczemnego brata (Claes Bang). Żona zmarłego władcy (Nicole Kidman) staje się żoną zdrajcy, a młody książę (Oscar Novak), który jest świadkiem tej okrutnej zbrodni, poprzysięga wujowi zemstę. "I will revenge you, father. I will safe you, mother. I will kill you, Fjölnir" – te słowa stają się dla Amletha sensem życia i przeznaczeniem. Dwadzieścia lat później bohater powraca jako bezwzględny wojownik (Alexander Skarsgård), który wraz z grupą kompanów najeżdża i podbija słowiańskie osady. W jednej z nich spotyka niewidomą czarownicę (Björk). Wieszczka dobrze zna jego tożsamość i przypomina mu o złożonej niegdyś obietnicy. Amleth, książę wikingów – tak jak Hamlet, książę duński – musi uciec się do podstępu, który doprowadzi go do nieuniknionej konfrontacji z wujem.