Harrison Ford nie odpuszcza. Mógłby już zagrać pradziadka Indiany Jonesa

Raptem dwa miesiące temu pisaliśmy, że data premiery filmu pod roboczym tytułem "Indiana Jones 5" została ustalona na przyszły rok. I choć nic nie wiadomo na temat fabuły, to szefowa LucasFilm nie wyobraża sobie tego filmu bez Forda, bo będzie to kontynuacja, a nie żaden reboot z nowym aktorem w roli głównej. Niedawna deklaracja odnośnie premiery w 2021 r. nie jest już jednak aktualna.

W obecnych okolicznościach nie można jednak zakładać, że "Indiana Jones 5" to pewniak na wakacje 2022. Zdjęcia do filmu jeszcze nie ruszyły (pierwszy klaps miał paść właśnie teraz) i nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy sytuacja się unormuje.

"Indiana Jones 5" to kolejny wielki projekt, którego premiera została przesunięta z powodu pandemii. Niedawno Disney poinformował, że taki sam los spotka "Captain Marvel 2" , "Jungle Cruise", z Dwayne'em Johnsonem, "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", "Thor: Love and Thunder" czy "Black Widow", która miała trafić do kina za miesiąc, ale zmieniono datę na listopad.