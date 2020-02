"Indiana Jones 5": Harrison Ford na pewno powróci. Padła ważna deklaracja

Harrison Ford ma już prawie 78 lat, ale wciąż zamierza wystąpić w kolejnej części z cyklu "Indiana Jones". Data premiery jest ustalona na przyszły rok i choć nic nie wiadomo na temat fabuły, to szefowa LucasFilm nie wyobraża sobie tego filmu bez Forda z jednego prostego powodu.

Harrison Ford po raz ostatni wcielał się w Indianę Jonesa w "Królestwie kryształowej czaszki" w 2008 r. Miał wtedy 66 lat i później żartował, że chciałby jeszcze zagrać poszukiwacza skarbów – byle przed osiemdziesiątką. Wszystko wskazuje na to, że dopnie swego i film trafi do kin kilka dni przed jego 79. urodzinami. Dlaczego jednak możemy być pewni obecności Forda w kolejnym "Indianie Jonesie"? Bo będzie to kontynuacja, a nie reboot.