Harvey Weinstein ma raka. Skompromitowany producent czeka na kolejny proces

We wrześniu Weinstein przeszedł pilną operację serca. Obecnie czeka na ponowny proces w sprawie z 2020 roku. Niedawno został oskarżony o kolejne przestępstwo seksualne pierwszego stopnia. W okresie od 29 kwietnia do 6 maja 2006 roku w hotelu na dolnym Manhattanie miał zmuszać kobietę do czynności seksualnych. W zeszłym miesiącu Harvey Weinstein nie przyznał się do nowego zarzutu.