Historia była oszustwem? Bohater pozwał rodzinę

Taki obraz przedstawiały nam zarówno książka "The Blind Side" Michaela Lewisa z 2006 r. oraz film "Wielki Mike. The Blind Side", który trafił do kin trzy lata później. Za rolę matki adoptowanego chłopaka Sandra Bullock dostała jedynego Oscara w karierze. Obraz był także nominowany do statuetki Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film.