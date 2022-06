Hiszpan bez ukończonej podstawówki budował katedrę przez 60 lat. Budynek nadal stoi

Mimo to Justo Gallego Martinez nigdy nie miał pretensji do losu. Siła jego wiary w ukończenie katedry była ogromna. Nigdy też nie wątpił w swoje umiejętności. Choć wyznanie przed kamerą, że kieruje się intuicją, a nie książkami o architekturze i budownictwie, które jego zdaniem są pełne błędów, każe podejrzewać go o szaleństwo. Obliczenia, mierzenie kątów? Dzieło szatana. Jedynie wszystko co okrągłe, jest boskie. Niemniej prawdziwi architekci, którzy mieli okazję z bliska obejrzeć efekt prac Hiszpana, musieli zbierać szczęki z podłogi. Miał on niesamowity zmysł wyczucia konstrukcji i zdawał sobie sprawę z zagrożeń, które mogły zniweczyć jego twór.