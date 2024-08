Hit wszech czasów. Pokonał "Barbie" i po 20 latach pobił rekord "Pasji"

Przypomnijmy, że przed tygodniem "Deadpool & Wolverine" podczas premierowego weekendu zarobił w Stanach 211,4 mln dolarów, co jest 6. najlepszym wynikiem otwarcia w historii. W drugim tygodniu wyświetlania ekranizacja komiksu również radzi sobie znakomicie. Wpływy w USA sięgnęły 97 mln dolarów (po jedynie 53 proc. spadku popularności), co jest 8. najlepszym wynikiem w historii. Co warto podkreślić, "Deadpool & Wolverine" podczas drugiego weekendu zarobił za oceanem więcej pieniędzy niż numer jeden ubiegłego roku "Barbie" (93 mln dolarów).