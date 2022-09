Hitem film "erotycznopodobny". Widzowie wrócili do polskich kin

Filmowa seria "After" nie zbiera dobrych recenzji. Przed premierą pierwszej części ekranizację powieści Anny Todd reklamowano jako "nasyconą erotyzmem opowieść o miłości, zdradzie i pożądaniu". Ale tego żaru i ognia, jak piszą krytycy, jest w kinowej produkcji niewiele. "W dobie projektów platform streamingowych, w których twórcy mają możliwość bardziej odważnego podejścia do spraw związanych z intymnymi relacjami, sferą erotyczną, do problemów młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie, kolejna część 'After' wydaje się produkcją bardzo staroświecką" – napisał dziennikarz "The Hollywood Reporter".