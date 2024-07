Nowe Horyzonty ignorują atak Dworczyka. Chodzi o "Zieloną granicę"

Festiwal przeciwko "zbędnym kłótniom"

W dalszej części oświadczenia Stowarzyszenia Nowe Horyzonty można znaleźć więcej szczegółów na temat projekcji filmu Agnieszki Holland: "Cały cykl pokazów w ramach Kina na Rynku został zaplanowany wiele tygodni temu, zaś program opublikowaliśmy 2 lipca (wraz z ogłoszeniem całego programu festiwalu Nowe Horyzonty). Premiera 'Zielonej granicy' miała miejsce blisko rok temu, a sam film jest od dawna szeroko dostępny na różnych platformach online. Nowe Horyzonty to wydarzenie od 24 lat obecne na filmowej mapie Polski. Od początku istnienia festiwalu stwarzamy otwartą przestrzeń do dyskusji o kinie: zachęcamy więc do konstruktywnej rozmowy, nie do zbędnych kłótni.".