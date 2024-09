Hollywoodzki aktor o Polsce. "Uwielbiam to miasto, uwielbiam trębacza"

"Raz w miesiącu jeździłem do Krakowa do restauracji o nazwie Cyrano, gdzie znajdowała się piwnica z winami. Siedziałem tam przez trzy godziny sam. A nie mówiłem po polsku. Kelnerzy po prostu przynosili mi talerze jedzenia. Bardzo przyjemnie spędziłem czas. Uwielbiam Kraków, uwielbiam to miasto, uwielbiam trębacza. Kraków ma tyle wspaniałej historii. To było jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakich kiedykolwiek byłem" – podkreślił amerykański aktor.