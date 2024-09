Horror numer jeden w Polsce na Netfliksie. Doczekaliście do napisów końcowych? To wydarzyło się naprawdę

Mimo to miesiąc później szpital zrobił coś, czego na pewno nie robi na co dzień: wezwał egzorcystę. Kobieta wprowadziła się do innego domu i po kilkumiesięcznej obserwacji przez opiekę społeczną, odzyskała prawa do opieki nad trójką dzieci. "Forbes" donosi, że żyją z dala od ciekawości mediów. Dom, od którego zaczęła się ta opowieść, został zburzony w 2016 roku. Jeśli wierzyć napisom końcowym "Wybawienia", do dziś wokół tej działki dzieją się dziwne rzeczy. Na pewno dolewa to oliwy do ognia zainteresowania tą historią, ale sprawia, że wydaje się jeszcze bardziej niewiarygodna.