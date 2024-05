Horroru nie da się oglądać. Reżyser odpowiada

Internauci włączyli film, po czym podzielili się krytycznymi komentarzami, które trafiły wprost do reżysera, Michaela Mohana. Jak można zauważyć na urywkach zrobionych w trakcie seansu, kopia, która trafiła do streamingu, jest tak ciemna, że momentami nic nie widać. "'Niepokalana' jest komicznie ciemna. Oglądam to w zaciemnionym pomieszczeniu wieczorem i ledwo widzę, co się dzieje na ekranie. Dlaczego ktoś miałby zrobić to intencjonalnie?" - pisze jeden z internautów. Podobnych wpisów jest kilka.