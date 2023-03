Hugh Grant miał nasłać byłego hakera na gazetę. Chciał ją zniszczyć

Hugh Grant ma na pieńku z mediami

Hugh Grant od ponad dekady walczy o większą kontrolę nad prasą. Uważa, że media hakowały telefony gwiazd. Podobnego zdania jest książę Harry, który właśnie o to oskarża "The Sun" i "Daily Mirror". Media stanowczo zaprzeczają oskarżeniom. Gazety, które zostały oskarżone, chcą, by sprawa została oddalona. Według ich prawników misją np. Hugh Granta miało być zniszczenie mediów, więc jest on niewiarygodnym świadkiem.