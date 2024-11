Hugh Jackman i Sutton Foster wchodzą na kolejny etap związku. Była żona aktora nie zamierza milczeć

Jackman i Foster nawiązali więź podczas wspólnej gry w broadwayowskim musicalu "The Music Man", który był wystawiany od grudnia 2021 do stycznia 2023 roku. We wrześniu 2023 roku gwiazdor i jego żona, Deborra-Lee Furness, ogłosili separację po 27 latach małżeństwa. Według informatora z Broadwayu, rozstanie było kwestią czasu, a Furness była nieobecna podczas prób do "The Music Man".