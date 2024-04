Hunter Schafer zbiera pochwały za rolę w horrorze. Pojawił się zwiastun "Cuckoo"

- Największą zbrodnią "Cuckoo" jest to, że nie chce być filmem klasy B, a byłby w tej kategorii naprawdę dobry. [...] Ten film traktuje siebie zbyt poważnie i naśmiewa się z własnej głupoty, co jest fatalną kombinacją. O czym jest "Cuckoo"? Co właściwie się w nim dzieje? Nie potrafimy odpowiedzieć na żadne z tych pytań. Łatwiej się z tego filmu śmiać, jak zrobiła to większość widzów, niż się nim cieszyć - pisał krytyk "Indie Wire".