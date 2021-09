Idzie na całość. Co na to fani "Harry'ego Pottera"?

32-letni Daniel Radcliffe od dobrych kilku lat robi co może, aby widzowie zapomnieli, że był kiedyś małym czarodziejem z Hogwartu. I trzeba przyznać, że w swoich poczynaniach przekracza kolejne granice aktorskiej ekspresji. A ponieważ występuje w jednym z najbardziej "odlotowych" seriali komediowych w ostatnim czasie, to okazji do ekscesów ma bardzo wiele. Niestety, informację o jego występach i tak zaczynają się na ogół od magicznych słów "Harry Potter".