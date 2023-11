Gra królową Elżbietę. Mało kto wie, że od 40 lat jest żoną znanego aktora

W serialu dotyczącym rodziny królewskiej, Imelda gra od 2022 r. Jednak to nie pierwsza głośna produkcja, w której aktorka występuje. Szerszemu gronu widzów z pewnością znana jest z filmu "Harry Potter i Zakon Feniksa", gdzie wcieliła się w rolę profesor Dolores Umbridge. Poza tym wystąpiła też m.in. w: "Dawnton Abbey", "Zakochanym Szekspirze" czy w "Vera Drake". Za rolę Very otrzymała nawet nominację do Oscara.