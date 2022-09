Jacek Chmielnik zmarł tragicznie 15 lat temu. Znalazła go córka

Jacek Chmielnik zawsze wykazywał zdrowy, chociaż nie dla wszystkich zrozumiały dystans do swojego zawodu. Kiedy po sztuce albo dniu zdjęciowym na planie filmowym towarzystwo szło na zakrapiane pogaduchy artystyczne, on uciekał do domu, do żony Wandy i dzieci. Córka Julia wspominała, że w przeciwieństwie do dzieci innych aktorów ona nigdy nie odczuła deficytu ojca. Chmielnik nie był typem Cybulskiego, który pojawiał się na chwilę i znikał na długie dni.