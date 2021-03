Jak naprawdę wygląda show-biznes? Zdemaskują go w "THE END"

Pandemia dała w kość twórcom filmowym. W związku z obostrzeniami praca na planach była utrudniona, a w niektórych momentach wręcz niemożliwa. Miesiącami kina były pozamykane, więc nawet jeśli ktoś przekazał swój film do dystrybucji, na wiele się to nie zdało. Nową nadzieję dało otwarcie kin studyjnych, więc kolejka premierowych filmów zaczęła się powoli skracać. A będzie co oglądać. Na horyzoncie pojawiła się m.in. nowa produkcja twórców "365 dni" i "Underdoga".