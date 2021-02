To on kryje się pod maską Predatora. Miał cechę, którą zakasował rywali

Wcielająca się w Casey Bracket Oliwia Mun powiedziała Brianowi: "Nie ma mowy, żebyś zagrał Predatora, jesteś za miły" . Jednak właśnie ten sympatyczny i przystojny mężczyzna otrzymał rolę przerażającego łowcy z kosmosu. Co zadecydowało o powodzeniu jego castingu?

Brian A. Prince otrzymał rolę tytułowego obcego w filmie "Predator" z 2018 roku miedzy innymi dlatego, że jest ponadprzeciętnie wysoki. Imponujący wzrost Briana A. Princa już czynił go dobrym kandydatem do wcielenia się w postać ogromnego łowcy (mający naturalnie 205 cm wzrostu mężczyzna, w filmowym kostiumie osiągał imponujące 213 centymetrów). Jednak to niejedyny powód.