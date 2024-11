James Van Der Beek ujawnił, że ma raka. Żona aktora zamieściła emocjonalny wpis

Aktor weźmie udział w specjalnym programie telewizyjnym "The Real Full Monty" Anthony'ego Andersona, który zostanie wyemitowany 9 grudnia na kanale Fox. Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat raka jelita grubego. W programie pojawią się również Taye Diggs, Tyler Posey, Chris Jones z Kansas City Chiefs oraz Bruno Tonioli, sędzia "Dancing with the Stars". Show jest inspirowane filmem "Goło i wesoło" z 1997 roku w reżyserii Petera Cattaneo.