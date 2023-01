Jan A.P. Kaczmarek poważnie chory. Ruszyła zbiórka dla polskiego zdobywcy Oscara

"Tata nie jest już również w stanie pracować, a jego żona [Aleksandra Twardowska-Kaczmarek - przyp. red.] musiała zawiesić swoją pracę, ponieważ jest jego głównym opiekunem, co jest pracą na pełny etat. Opiekuje się także ich 7-letnim synem. Stworzyło to dla nich duże obciążenie finansowe, ponieważ walczą o utrzymanie taty tak długo, jak to możliwe, a jego potrzeby rosną. Ja, moje rodzeństwo i jego żona wykorzystaliśmy każdą możliwość i zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby pomóc finansowo, ale jego potrzeby nas przerosły" - wyznała.