Jason Sudeikis chce wykończyć finansowo Olivię Wilde kolejnymi sądowymi potyczkami? Chodzi o ich wspólne dzieci

Jason Sudaikis i Olivia Wilde poznali się w 2011 roku na imprezie z okazji finału "Saturday Night Live", po kilku miesiącach mieszkali już wspólnie. Para aktorów zaręczyła się w 2013 roku. Gwiazdor serialu "Ted Lasso" w wywiadach powtarzał, że to dzięki ukochanej "wrócił do dawnego siebie", co w jego przypadku oznaczało zdrowy tryb życia i kilka kilogramów mniej.