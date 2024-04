Jeden z najdroższych filmów roku. Możesz już obejrzeć za darmo w domu

Trudno zrozumieć, jak to jest możliwe, by w produkcji, która pochłonęła aż 200 mln dolarów, efekty specjalne były tak niechlujnie zrealizowane. Może jest to spowodowane faktem, że obraz został sfinansowany nie przed hollywoodzką wytwórnię, lecz platformę streamingową Apple TV+. Universal jest jedynie kinowym dystrybutorem filmu i wyłożył połowę pieniędzy na koszty związane z marketingiem, który pochłonął kolejne 80 mln dolarów.