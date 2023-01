Jeff Bridges ma za sobą ciężką walkę z nowotworem. "Myślałem, że mi się nie uda"

- Byłem chory przez dwa lata, na raka i na COVID. Gdy zacząłem mówić tam na scenie o swojej rodzinie, to wiesz, chciałem powiedzieć o ich wsparciu. Nie sądziłem, że mi się uda z tego wyjść, a co dopiero wrócić do pracy. Ale właśnie dlatego, że miałem taką pomoc, byłem w stanie wrócić na plan "Starego człowieka" - powiedział, nawiązując do serialu Disney+, do którego zdjęcia zaczęły się w pandemii.