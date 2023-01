Critics Choice Awards 2023. Kto zdobył statuetkę?

Niedzielną uroczystość rozdania statuetek Cristics Choice Awards poprowadziła komiczka Chelsea Handler. Najwięcej statuetek w tym roku otrzymał film "Wszystko, wszędzie, naraz", bo aż 5. Z kolei w serialowym wyścigu czarnym koniem okazała się "Misja: Podstawówka". Wręczono dwie nagrody specjalne: po raz siódmy nagrodę "SeeHer", w tym roku Janelle Monáe; oraz za osiągnięcia życia dla Jeffa Bridgesa. Przyjęło się, że Critics Choice Awards to ważna zapowiedź tego, co wydarzy się w Kodak Theatre już za dwa miesiące, gdy swoje statuetki będzie rozdawać Akademia Filmowa. Pewniakami do Oscarów wydają się zatem być "Wszystko, wszędzie, naraz", Cate Blanchett i Brendan Fraser. Oto pełna lista zwycięzców: