Jero Yun: "Koreańskie społeczeństwo podzielone jest murem"

Jero Yun: Zrealizowałem filmy krótkometrażowe ("Promise", "Autostopowicz", "The Hunter"), pełnometrażowe dokumenty ("Looking for North Koreans", "Mrs.B, North Korean Woman") oraz filmy fabularne ("Piękne dni", "Wojowniczka"), by stawiać pytania jako przedstawiciel pokolenia urodzonego po podziale Korei i wyrażać, co czuję, gdy patrzę na rodzinę, która musiała zostać rozdzielona ze względu na okoliczności. Wszystkie historie zrodziły się, gdy studiowałam we Francji, gdzie poznałem Koreańsko-Chińską kobietę prowadzącą B&B na przedmieściach Paryża. Podczas gdy robiłem krótkometrażowy dokument "Promise", przedstawiający jej historię, zacząłem interesować się historiami ludzi, którzy mieszkają za granicą, rozstając się z miejscem pochodzenia. Ich język i akcent brzmią dla mnie bardzo ciepło, ich historie krążyły mi po głowie, ponieważ ja też na długo rozstałem się z rodziną.