Jessica Chastain i Peter Sarsgaard w przejmującym filmie "Pamięć"

- Mój wujek miał wczesną demencję. Bardzo trudno jest wyobrazić sobie tak ciężką chorobę u osoby w moim wieku. Pomyślałem, że naprawdę mam coś do powiedzenia w kwestii tej postaci. Zauważyłem też, że przedstawienie demencji w innych filmach, które widziałem, nie wyglądało to tak, jak u niego. Jedną z rzeczy, które uwielbiałem w moim wujku, było to, że jak tylko pojawiał się ktoś, kogo nigdy nie spotkał, on mówił: "Hej! Jak się masz? Jak dobrze cię widzieć. Jak leci?" Chciał, żeby wszystko było dobrze aż do samego końca. Pomyślałem, że to dobra okazja, aby zagrać kogoś, kto cierpi na tę chorobę, ale chce być pozytywny dla wszystkich w każdym momencie, aż do ostatniej sekundy. Myślisz o tej chorobie, jako o czymś, co odbiera ci osobowość, ale wcale nie musi tak być - wspominał w rozmowie z "Variety" Peter Sarsgaard