Jest jak Duda? Aktor mówi wprost: "nie da się ukryć"

Amerykańskie "The Office" ("Biuro") to prawdziwy fenomen popkultury. Serial, a właściwie mockdokument, powstał w 2005 r. i zyskał ogromną popularność na całym świecie. Prawie dwie dekady później ogłoszono powstanie polskiego odpowiednika - "The Office PL" i zdania o tym projekcie początkowo były podzielone. Wystarczyło jednak kilka odcinków pierwszego sezonu z Piotrem Polakiem i ekipą, by widzowie przekonali się do tego specyficznego humoru prezentowanego w polskich warunkach, w biurze Kropliczanki. Jak pisaliśmy wtedy w naszej recenzji, twórcy nie mieli hamulców i naśmiewali się i z papieża, i ze Smoleńska.