Szef idiota? W Warszawie postawiono mu pomnik

Kiedy CANAL+ przyszedł do mnie z tym pomysłem, pomyślałem – ODLOT! Kto nie chciałby mieć własnego pomnika i to jeszcze za życia? Później zrobiło się gorzej, bo okazało się, że to pomnik symbolizujący szefa idiotę. Symbolizujący kwintesencję roli, jaką gram w THE OFFICE PL od trzech sezonów. CEO Kropliczanki to skuteczny, inteligentny, odważny, kreatywny, empatyczny, kulturalny, wspierający, przystojny, wytrwały, wizjonerski, spontaniczny biznesmen. Tzn. taki jest tylko w swoich oczach. W rzeczywistości jest antytezą wszystkiego, co wymieniłem – mówi Piotr Polak, grający rolę Michała "szefa idioty" Holca.