Bam Margera jest już recydywistą. Policja odnalazła aktora

Okazało się, że powodem ucieczki wcale nie była jakoś opieki w ośrodku. Page Six i TMZ podają, że Margera bał się, że już nigdy nie zobaczy swojego 4-letniego syna Phoenixa. - Bał się, że nie będzie miał już szansy, by udowodnić synowi, że jest dobrym ojcem - dodaje TMZ. Dziennikarze dotarli do żony Margery, która ucina domysły o tym, że być może blokuje partnerowi kontakt z dzieckiem. Kobieta błaga Margerę, by ten leczył się i wrócił do rodziny. Dodała, że przeprowadziła się nawet bliżej ośrodka, by Margera mógł być spokojny o syna.