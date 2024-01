Jest pierwszy zwiastun "The First Omen". Kultowy horror powraca w nowej odsłonie

"The First Omen" opowie historię młodej Amerykanki Margaret (znana z serialu "Servant" Nell Tiger Free), która przylatuje do Rzymu, by pracować w tamtejszym kościele. Na miejscu czeka ją nie lada zaskoczenie, gdyż odkrywa złowrogi spisek mający na celu doprowadzenie do narodzin Antychrysta. Wydarzenia "The First Omen" poprzedzają fabułę "Omenu" z 1976 r., w którym mały chłopiec imieniem Damien trafia do rodziny ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rzymie. Damien z czasem zaczyna objawiać nadnaturalne zdolności, gdyż jest biblijnym Antychrystem.