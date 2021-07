Richard Donner nie żyje. Nakręcił filmy uwielbiane Polaków

Donner największe sukcesy w Hollywood odnosił w latach 80. i 90., ale pierwsze kroki stawiał już w 1960 r. Zaczynał od reżyserowania seriali telewizyjnych, takich jak "Poszukiwany: żywy lub martwy", "Strefa mroku", "The Man from U.N.C.L.E.", "Kojak". W latach 70. coraz częściej kręcił pełne metraże, by ostatecznie skupić się właśnie na tej formie sztuki filmowej.