Jim Gaffigan: Polska ma wyjątkowego pecha do sąsiadów

Publiczność festiwalu w Sundance miała okazję zobaczyć film "Tesla", kolejną produkcję przybliżającą historię jednego z najsłynniejszych wynalazców. My zaś - porozmawiać z Jimem Gaffiganem, wcielającym się w jedną z głównych postaci. Komik podzielił się z nami krótkim przemyśleniem o Polsce.

W jednej z produkcji poświęconej Tesli w głównej roli zobaczymy rodaka, Tomasza Kota. W drugiej wciela się w niego Ethan Hawke. I to ta właśnie miała premierę podczas tegorocznego festiwalu w Sundance. Po premierowym pokazie mieliśmy okazję porozmawiać z obsadą produkcji.

Jim Gaffigan to także znany i ceniony komik. Gdy tylko podczas rozmowy na temat filmu usłyszał, że ma do czynienia z dziennikarzem z Polski, nie omieszkał wypowiedzieć się na temat naszego kraju, oczywiście nie bez ciętego humoru.

- Polska nie ma szczęścia do sąsiadów. Miała pecha, że znalazła się pomiędzy Rosją a Niemcami – stwierdził, nawiązując do historii.

Jak się okazało, miał także co nieco do powiedzenia na temat rodzimych linii lotniczych. – LOT, polskie linie to doskonałe połączenie współczesnej Polski z komunizmem - ocenił, przyznając kąśliwie, że podróż z tym przewoźnikiem mogła być dużo lepsza, a była... jednym z najgorszych doświadczeń.