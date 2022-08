Joanna Kulig o filmie "Każdy wie lepiej": Lubię grać w komediach. Ten film pokazuje drogę do akceptacji

W piątek 5 sierpnia na ekrany kin w całej Polsce wchodzi film "Każdy wie lepiej", czyli pełna humoru i wzruszeń komedia opowiadająca o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Widzowie poznają losy wyjątkowej patchworkowej rodziny, w której nie raz i nie dwa dochodzi do nieporozumień, ale zawsze najważniejsza dla jej członków jest wzajemna miłość do siebie i chęć zrozumienia drugiej osoby. O tym, dlaczego jest to ważny film i z jakiego powodu podbił on serce Joanny Kulig, która gra w nim główną rolę, opowiedziała nam sama aktorka podczas uroczystej premiery w jednym z warszawskich kin. Zobaczcie nasz materiał wideo.

