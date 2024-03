Joanna Kulig zagrała w filmie z Anne Hathaway. "Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem"

Jeździ, ale już nie tak często. Nie uważam, że to jest dobre miejsce dla dziecka, ja też nie mogę się skupić, kiedy on jest blisko. Więc staram się to dobrze zorganizować. Ostatnio przez 6 tygodni kręciliśmy na Elbie i tak to poukładałam, żeby mój mąż z synem mogli mnie na pewien czas odwiedzić. Oczywiście, gdyby chodziło o plan serialu, który kręciłabym 6 miesięcy, wtedy rozważałabym przeprowadzkę z rodziną. Ale po "The Eddy" pracowałam raczej przy filmach, do których zdjęcia nie były tak czasochłonne. W przypadku "Miłości bez ostrzeżenia" akurat przeprowadziliśmy się na kilka miesięcy do Stanow. Jasiek tam chodził do przedszkola, ja się przygotowywałam do filmu, mój mąż pisał scenariusz. Potem wróciliśmy do Polski, mój syn zaczął przedszkole w Warszawie i staram się nie wyrywać go z tej jego rutyny. Ostatnio zrezygnowałam z dużej propozycji, bo wiedziałam, że dla mnie emocjonalnie będzie to nie do dźwignięcia, przy małym dziecku. Było to trudne, ale wiem, że czasem nie jestem w stanie zrobić wszystkiego.