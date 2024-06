John Goodman o załamaniu nerwowym. Szczere do bólu słowa aktora

John Goodman to aktor, którego polscy widzowie poznali i polubili dzięki popularnemu sitcomowi "Roseanne", gdzie wcielał się w rolę ojca "typowej" amerykańskiej rodziny. Serial był nadawany w latach 1988–1997 i z miejsca stał się hitem. Widzowie na całym świecie docenili zwyczajność jego bohaterów, brak blichtru i szczere podejście do życia rodzinnego. John Goodman i Roseanne Barr zagrali parę małżonków z dodatkowymi kilogramami, dziećmi, typowymi bolączkami klasy średniej i wielkim poczuciem humoru. Aktor otrzymał Złoty Glob dla najlepszego aktora w serialu komediowym właśnie za występ w "Roseanne" i był siedmiokrotnie nominowany do nagrody Emmy.