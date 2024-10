"Joker Folie à Deux" dużo poniżej oczekiwań. Kto za to odpowie?

Ryzykowna decyzja

Być może "Joker" wyglądałby dziś inaczej, gdyby studio zdecydowało się na pokazy testowe. To zwyczajna procedura dotyczącą filmów, co do których są wysokie oczekiwania finansowe. Sprawdza się w ten sposób, czy obraz jest dobrze przyjmowany, czy podoba się widzom. Dlaczego nie zdecydowano się na to przy drugim "Jokerze"? Jak podaje Hollywood Reporter, chodziło o obawy przed wyciekami. Efekt? Brak krytycznych opinii przed premierą, który spotkał się teraz z pytaniami o to, czy mógł przyczynić się do porażki filmu.