Joss Whedon groził Gal Gadot? Chciał zniszczyć jej karierę

Portal dodał też, że w tamtym czasie "Joss chwalił się tym, jakoby spotykał się z Gal". Powiedział jej ponoć, że "to on jest scenarzystą, a ona ma milczeć i słuchać jego poleceń lub ośmieszy ją w filmie". Najwyraźniej doprowadziło to do spotkania między Gal Gadot, Patty Jenkins i ówczesnym prezesem Warner Bros., Kevinem Tsujiharą. Filmowa Wonder Woman w odpowiedzi na te doniesienia wydała następujące oświadczenie: "Miałam problemy z Whedonem i Warner Bros., ale poradziłam sobie z tym w odpowiedni sposób".