Józef Skwark nie żyje. Adaś z filmu "Szatan z siódmej klasy" miał 84 lata

Nie żałował, że jego kariera filmowa zakończyła się po jednej, ikonicznej roli. - Poza reżyserią odkryłem talenty pedagogiczne. Dlatego największą frajdę dawała mi jednak praca z aktorem. Zwłaszcza wtedy, gdy obsadzałem nieznanego artystę w roli, dzięki której zaczął odkrywać swój zawodowy potencjał. To jest fascynujące. Do dziś spotykam ludzi, którzy mówią: "dziękuję, to dzięki panu". Spektakle, role przemijają, ale to zostaje - mówił z dumą w "Angorze", dodając, że na ulicy ciągle był rozpoznawany jako Adaś z "Szatana z siódmej klasy".