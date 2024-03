Julia Roberts wraca na wielki ekran. Zagra u włoskiego mistrza

Jak donosi The Hollywood Reporter, wytwórnia Amazon MGM Studios potwierdziła rozpoczęcie prac nad filmem "After the Hunt", w którym główną rolę zagra właśnie Julia Roberts. Za reżyserią ma odpowiadać Luca Guadagnino, twórca hitów ostatnich lat: "Tamte dni, tamte noce", "Suspiria", "Do ostatniej kości".