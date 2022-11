"Do ostatniej kości". Samotność kanibala [Recenzja]

Każda inność rodzi strach. Oswajanie swoich obaw i wątpliwości, zadawanie pytań prowadzi do zrozumienia, czy chociaż empatyzowania z drugą stroną. Dlatego Luca Guadagnino po raz kolejny prowokuje swoich widzów do otwarcia się na to, co wywołuje w nas dysonans. Nic dziwnego, że film jest sensacją sezonu, co zapewne skończy się nominacjami do Oscarów.