Julia Stiles była "boginią nastolatek". Tak zmieniło się życie uwielbianej aktorki

Milenialsi doskonale pamiętają scenę z "Zakochanej złośnicy", w której Patrick śpiewa Kat "Can't Take My Eyes Off You" Franka Sinatry na szkolnym boisku. Film zapisał się na zawsze w popkulturze, a Heathowi Ledgerowi i Julii Stiles przybyło mnóstwo fanów. Ach, co to były za czasy. Stiles obwołano nawet "boginią nastolatków".