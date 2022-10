Julia Wieniawa o roli prostytutki i współpracy z Cezarym Pazurą: "Bałam się"

A teraz kiedy jesteś tak bardzo skupiona na muzyce Jesteś w biurze festiwalowym wypuszczania teledysków kręcenia i ta muza kiedy miałaś w kalendarzu bo tym przeprowadzisz bardzo skrupulatnie kalendarz do siebie w telefonie wtedy patrzyłaś że musisz wrócić na plan zdjęciowy serialu czy filmu łatwo ci się było przestawić bo no też nie jest tajemnicą że zaraz wychodzi bardzo duży film z twoim udziałem nie to za które Słyszałem że będzie dosyć pokręcony crazy ale fajne sobie się czegoś takiego jeszcze nie było to jest promowana jako gangsterska Ale ja uważam że to jest umniejszanie to mówi mówi bo ten film zostawia Jednak coś w widzę że on tak fotel wiesz wbijamy No jest dobrze się tam idę że jest rok w akcji także zapraszam was serdecznie na kim kiedy wychodzi możesz powiedzieć nie pamiętam 18 listopada jest chyba premiera taka premiera oficjalna a nie wiem kiedy tak a nie wiem dokładnie kiedy jest dzień później chyba daje się może być trzeba to sprawdzić bo teraz listopada dokładnie ale fajnie było z tej muzyki tak się ten film rok temu ponad więc to jeszcze nie był ten czas intensywnie własna muzyczne natomiast to był bardzo miły plan zdjęciowy Pierwszy raz gram wtedy właśnie z Czarkiem ta z którego też kocham ale o ile montował byś tam widziałem potem wywiadach że to była też dla niego ważne doświadczenie dawna w ogóle uczucie czegoś Pazura ty miałaś takiego życia wagonów w ogóle ja mam z nim super przelot co za bardzo bardzo Uważam że jest to ciekawe facet prostu ktoś jest kurde legenda chodząca ja nie przychodzi tutaj jesteś ty ktoś tam i potem przez autora też jestem pierwszy raz jak miałam właśnie próbę jakąś totalną do tego filmu z Czarkiem to byłam taka zestresowana że Jezu pewnie będę wiesz bałam się że się nie popiszemy bo nie stresowała napędzić konto język no bo to jest jednak zawsze chciałam go poznać zawsze tak zazdrościłam moim różnym kolegą aktorem aktorką że miała możliwość zagrać z Czarkiem bo mi jakoś tak zrobił duży kombak ostatnio tak mówi kiedy ktoś mi da znać No i nagle kierowałam już i Zabawne jest to że właśnie w tym filmie gramy taki duet nieoczywisty bo oni z twoim alfonsem mam tytuł jaja Jezu nie najgorzej żebym ci tego nie zrobił która chce się nawrócić nawrócić tak nie chcę tego robić no ale nie chcesz wracać w sam raz trudne stany w tym filmie No tak wszystkie sceny takie intymne są jednak kurczę niekomfortowe ale miałam bardzo fajny Taki partnerów że na koniec zmiany Czułam się dobrze więc to jest najważniejsze że wiesz nigdy Idę jakiś podtekstów czegoś że zawsze tak kumpelstwo na planie jakaś taka higiena jest zachowana i tak było też tutaj więc nie mam żadnych traumatycznych przeżyć w tym związanych A teraz właśnie kończąc temat Czarka przyszedł Czarek od jakiś walną żarcik jakiś cud i on w ogóle o nas to cały worek anegdot to wszystko przeżył w ogóle nie wygląda na swój wiek 1000 lat to wygląda na 40 lat No jest ale to wiesz co ja sobie myślę że możesz dodać absolutnie kolejną legendę w ogóle do swojego aktorskiego CV No bo już Linda No i jeszcze w ogóle przecież Czarek zgodził się zagrać w moim teledysku to by nie mów co było też dla mnie tak miłe wiesz kto to ja nawet się gdzie mam napisać moment jest pomyślisz Jestem wariatką będzie przecież tracił czasu na granie w ogóle mama się zgodziła od razu i w ogóle od razu mnie ze swoją żoną Edytko tam z deską już przegadam temat W ogóle też super moja żona i wiesz co jest cała pięknego można się od nich nauczyć że kurde miłość istnieje i taka jest tak dopatwo generalnie nastaw gada Edytka to Edytka tamto Wiesz to jest niesamowite po tylu latach związku mnie żeby mieć się taką słabość do siebie więc naprawdę bardzo fajny film słyszałam fajne filmy A teraz właśnie odnośnie jeszcze filmu teraz nie wszedłem sobie o tak o tutaj żebym sobie z tobą rozmawiać trochę sobie liczę trzeba mimo że myślę że ten bardzo dużo o tobie a jak gdzieś tam spotkamy się ostatnio chce wypowiedział Ilony łepkowskiej która mówiła o chłopach i ona wypowiedziała się że ktoś jej zaproponował do roli w tym filmie Julię wieniawę i Ona pomyślała sobie nie no gdzie Wieniawa to ona w ogóle nie pasuje do tej roli i powiedziała że pewnie dlatego nie zaproponowali to przez twoją gigantyczną popularność żeby po prostu ten film trochę pchnąć do przodu i nie nie widziałem tej nie wiem Nie widziałaś tego tak to prześlę ci teraz mi się takie naturalne pytanie czy ty masz czasami poczucie że jesteś bardzo selektywna jaki chodzi teraz o filmy i seriale Pewnie przy propozycji tyle do ciebie przychodzi i rozumiem że bardzo dużo odrzucasz i czy ty masz poczucie że czasami zgłaszał się do ciebie tylko przez to jak jesteś gigantycznie popularne Imagine tematyczne zasięgi Zdaję sobie z tego sprawę że to może być karta przetargowa często i zostałam kiedyś bardzo nieładnie wykorzystana nie chcę mówić W czym ale produkcji świata filmowego transakcje świata filmowego że zrobię jakąś przysługę mi ktoś rolę że tak wiesz był ten idealnie dla ciebie No taki wiesz mały film niskobudżetowy mordo luz w ogóle spoko zagram tam za jakieś dosłownie jakieś 5 groszy w ogóle nie chodziło mi o to bardzo że stwierdziłam że fajnie Lubię grać w filmach komuś jeszcze sobie przysługa tylko dla mnie w sumie fajny film I nawet nie byłam na planie takim typowym zdjęciami tylko nagrywali mnie jakoś w ogóle strasznie amatorsko od komputera nie masz bo nie chcę wiesz że to się nasuwać na ale zamiast potem wiesz byłam zwiastunie przez prawie cały za twoją stronę jakby tak wszyscy myśleli że grał główną rolę a byłam w dwóch scenach dużo osób poszła ten film ze względu również na mnie to było takie nieprzyjemne dla mnie że ktoś co lol tak promują tą Wieniawy od Suunto nawet nic nie zagrała a ty nie był mój pomysł to nie była moja wina i bardzo mi było wtedy przykro bo tak mówię kurde dlaczego ktoś skoro chciał już zrobić na mnie marketing To może niech mi da szansę coś zagrać bo ja naprawdę uważam że trafiła bym tak w tej sprawie już nie raz zagram jakiś fajnych produkcjach i wydaje mi się że no to jest takie Co to jest kurde takie krzywdzące po prostu wiesz że ktoś mi właśnie traktuje tylko tak prądowanie żelazka Dla mnie to jest mi przykro wręcz wytłumaczyć No dlatego jeżeli ktoś przychodzi komercyjnego po prostu rzucam stawkę bo wiem że po prostu będziecie robić na mnie Jeżeli to jest komercyjny film ale duży też było sytuacji gdzie po prostu wiesz przychodziłam casting i tak dalej i ktoś mi dał rolę żeby właśnie jem nie wiem odczarować mój wizerunek i dawali mi szansę oddawali wiesz jakiś postaci do zagrania i wtedy wiem że to nie o to chodzi ale żeby też nie było jakby Ja sobie zdaję sprawę z tego że na pewno mając mnie No to od razu mają wiesz milion na tych wszystkich portalach mają wiesz zasięgi na Instagramie to jest każdy No ale stary No jakbyś tego nie wyprę to jest jeszcze iść mnie sam Instagram Niemce więc czaję to że tak czasem można mi postrzegać natomiast chcesz żebyś wiedział że to jest dla mnie na koniec dnia krzywdzące nie tylko to wykorzystać dlatego doceniam reżyserów a mam takich z trzech czterech nawet którzy dawali mi szansę po prostu bo widzieli we mnie talent albo widzieli we mnie a