Julie Walters walczy z rakiem. Chorobę ukrywała przez 1,5 roku

Julie Walters, gwiazda filmów "Mamm Mia!", "Bily Elliot" czy "Brooklyn", przyznała, że toczy walkę z nowotworem. 18 miesięcy temu usłyszała diagnozę: rak jelita.

Kiedy Julie Walters poszła do lekarza, by skonsultować niepokojące objawy, nie sądziła, że diagnoza będzie tak przytłaczająca. Aktorka źle się czuła, wymiotowała, miała zgagę. Wkrótce stało się jasne, że to nie wirus, a coś znacznie gorszego - nowotwór. U Walters znaleziono aż dwa guzy. - Myślałam: 'To niemożliwe, lekarz musiał się pomylić'. Nie mogłam uwierzyć.