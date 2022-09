Jurassic World Dominion - recenzja Blu-ray od Galapagos

Co od razu rzuca się w oczy, to początek – dostajemy nowy prolog, w którym T-rex pada ofiarą Giganotosaurusa, a na jego truchle chwilę później ląduje komar. To oczywiście nawiązanie do genezy serii, ale też wyjaśnienie późniejszych motywacji Tyranosaura, który po 65 mln lat ponownie stanie oko w oko ze swoim nemesis i wpadnie w szał. Teraz już wiadomo dlaczego.