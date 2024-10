Już nie śpi w swoim łóżku. Mówi o najmroczniejszym czasie w życiu

Zdrowie psychiczne już nie jest tabu

Selena Gomez od lat otwarcie mówi o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym i stara się przełamywać społeczne tabu wokół tej tematyki. W 2022 roku wydała dokument "My Mind & Me", w którym opowiada o swojej diagnozie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych z 2019 roku oraz myślach samobójczych, jakie towarzyszyły jej, zanim trafiła do szpitala w 2018 roku.