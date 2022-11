Kariera nie była najważniejsza. To Keanu Reeves zrobił dla chorej siostry

Na szczęście Kim pokonała chorobę w 2001 r. Reeves nie zaprzestał jednak przeznaczać dużych pieniędzy na leczenie i badania nad białaczką. Stworzył nawet własną fundację wspierającą dzieci chore na raka. Przez długi czas nie podawał tego do publicznej wiadomości. Wyjawił tę informację, gdy fundacja działała już kilka lat. "Mam prywatną fundację, która pomaga kilku szpitalom dziecięcym i badaniom nad rakiem. Nie lubię łączyć jej ze swoim nazwiskiem, po prostu pozwalam fundacji robić to, co robi" - powiedział w 2009 r. w wywiadzie dla "Ladies Home Journal".