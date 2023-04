Pocałowała go na oczach wszystkich. Wielki gwiazdor speszony

Ich życiowe drogi skrzyżowały się w 2009 roku. Keanu Reevesa nikomu nie trzeba chyba przedstawić. Alexandra Grant studiowała na Swarthmore College i zdobyła dyplom z historii sztuki. Jest malarką i performerką, artystką sztuk wizualnych. Z Keanu nawiązała współpracę podczas przygotowywania ilustracji do książek: "Oda do szczęścia" oraz "Cienie". Fotografowała także aktora w czasie zdjęć do filmu "John Wick".