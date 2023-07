Kevin Spacey miał złapać mężczyznę za miejsce intymne. "Jak kobra"

- To było agresywne. To nie była próba uwodzenia. On był wściekły - przyznał mężczyzna. Jak opisał, odtrącił rękę Spacey'a, a ten zwyzywał go. - Był bardzo agresywny. Nigdy w życiu nikt się tak do mnie nie odzywał - dodał. Miał być zszokowany zachowaniem już wtedy znanego i docenianego aktora, który podczas wydarzenia sprawiał wrażenie pijanego. Gdy policja zapytała, co na to wszystko powiedział Spacey, mężczyzna stwierdził, że ten tylko się zaśmiał.